فوز السكه الحديد والاتصالات والاميريه بالمظاليم

أسفرت مواجهات الجوله الثامنه لحساب المجموعة السادسة من دوري القسم الثالق، عن فوز فريق السكه الحديد بقيادة جمال عبد الحميد وكمال أمين بخمسة أهداف نظيفة على حساب فريق على فريق المرج.

تقدم السكه في الشوط الأول بثلاثة أهداف من ضربات جزاء سجلهم شولا في الدقيقة 28 ومصطفى جعفر في الدقيقة 40 ومحمد ريعو في الدقيقة 44.





وفى الشوط الثاني أضاف احمد علي الهدف الرابع في الدقيقة 15وإختتم الاهداف محمد عارف توتى.





وأدار المباراة وائل مرجان حكم ساحة، وعاونة سامح شعبان مساعد أول، ومحمد حمدي غزالى مساعد ثاني، وناجي الدمنهوري مراقب مسابقات.





كما فاز فريق الاتصالات على الماظه0/2 والاميريه على منشيه ناصر 0/2



وتعادل القومى واسكو سلبياً، وتأجلت مباريات الغابه مع البلاستيك، وبهتيم مع العبور والتأمين مع اتحاد الشرطة.





- ترتيب المجموعة السادسة:





1-البلاستيك 16 نقطة

2- الشرطه 15 نقطة

3-السكه 14 نقطة

4-الماظه 14 نقطة

5- الاتصالات 13 نقطة

6-التأمين 11 نقطة

7- بهتيم 11 نقطة

8-القومى11 نقطة

9-العبور 9 نقطة

10-الغابه 9 نقطة

11- الاميريه 8 نقاط

12-المرج 7 نقاط

13-اسكو 3 نقاط

14- منشيه ناصر بلا نقاط