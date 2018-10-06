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تابع لايف اون لاين مباراة الزمالك والهلال بث مباشر السوبر السعودي | live hd مشاهدة مباراة الزمالك والهلال الزعيم لايف

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:10 م
تابع لايف اون لاين مباراة الزمالك والهلال بث مباشر السوبر السعودي | live hd مشاهدة مباراة الزمالك والهلال الزعيم لايف
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تابع لايف اون لاين مباراة الزمالك والهلال بث مباشر السوبر السعودي | live hd مشاهدة مباراة الزمالك والهلال الزعيم لايف

تابع معنا عبر موقع (الفجر الرياضي) البث المباشر والحي لكافة أحداث مباراة (الزمالك والهلال) في إطار كأس السوبر المصري – السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم السبت 6-10-2018 كأس السوبر المصري السعودي، في أبرز مباريات اليوم عبر قنوات السعودية الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، شاهدوا معنا لحظة بلحظة مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي اليوم السبت.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك المصري ضد الهلال السعودي، وذلك اليوم السبت والموافق 6 أكتوبر في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

                                                        

وتقام موقعة الزمالك مع الهلال، يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

                                    

وتعد مباراة قوية بين الفريقين حيث يلعب في صفوف الهلال لاعبين كبار مثل عموري وإدواردو بينما الزمالك بنجومه إبراهيم حسن ومحمد عنتر وفرجاني ساسي والحارس جنش.

 

وسيتم نقل مباراة الهلال ضد الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل عبر قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس وقناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

 

كما تنقل موقعة الهلال مع الزمالك في السوبر المصري السعودي مباشرةً عبر قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض مسؤولية التعليق على المباراة.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة موقعة الهلال مع الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

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