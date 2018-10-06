اعتصام مئات الأردنيين أمام السفارة الأمريكية رفضاً لإنهاء "الأونروا"

نفذ مئات الأردنيين، اليوم السبت، اعتصاماً أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، احتجاجاً على صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة إنهاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".















وقال متحدثون في الاعتصام الذي دعا له الملتقى الوطني للأحزاب والقوى اليسارية والقومية، وحضرته اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الأردن، إنهم جاءوا اليوم إلى أمام السفارة الأمريكية ليسمعوها كلمة "لا" كبيرة، في وجه سياسات الإدارة الأمريكية ومشاريعها التصفوية للقضية الفلسطينية.







وأضافوا أن مسؤولية "الأونروا" هي مسؤولية المجتمع الدولي برمته، وأنه إذا أراد هذا المجتمع إنهاء "الأونروا"، فعليه أولاً أن يعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194، والذي ينص نصاً واضحاً على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً في العام 1948.