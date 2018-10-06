مشاهدة مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي ث مباشر مجاناً

في مواجهة يترقبها جماهير الكرة العربية، يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الهلال السعودي اليوم 6-10-2018 في المباراة التي ستقام بينهما ضمن بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بين الهلال "الزعيم" بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد ماراثون طويل مع أهلي جدة، والزمالك بطل كأس مصر بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.







ويحرص الفجر الرياضي على تقديم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي بث مباشر اليوم السبت السادس من أكتوبر على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.







معلومات عن المباراة الزمالك والهلال السعودي:

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة اليوم بقيادة مدربه البرتغالي جيسوس، وهو يعيش حالة من الانتعاش بعدما نجح في الفوز في كل المباريات التي لعبها 7 مباريات مع الفريق في الموسم الحالي، ويبحث عن تحقيق لقب جديد يضاف لخزائن النادي لاسيما عبر بوابة خصم قوي وعنيد كالزمالك.

بينما يدخل الزمالك مباراة اليوم بحثا عن الخروج عن الأزمات التي تلاحقه مؤخرا بسبب قرار الكاف بإيقاف رئيس النادي وعقوبات الفيفا بسبب المستحقات المتأخرة، ويأمل لاعبو الزمالك في تحقيق لقب جديد بالفوز على الهلال والعودة بالكأس لقلعة ميت عقبة، ويحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري الممتاز حاليا برصيد 17 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز في 5 لقاءات والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة وحيدة مع مدربه السويسري كريستيان جروس.

جوائز ومكافآت خاصة:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري السعودي عن تخصيص مليون دولار للفريق الفائز بالمباراة، بينما تم الإعلان عن 4 سيارات للسحب بين جماهير الفريقين، وكان رئيس الزمالك قد قام بتحفيز اللاعبين بمكافآة قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الهلال.

التشكيل المتوقع:

استقر جيسوس على تشكيل كتيبة الهلال والذي سيكون كالتالي:

علي الحبسي في حراسة المرمى، وفي الدفاع كلا من علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البقعاوي - حسن كادش، وثلاثي الوسط سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - محمد كنو، وفي الهجوم كلا من عمر عبد الرحمن - بافيتيمبي جوميس - سلمان الفرج.







بينما سيبدأ الزمالك بتشكيل مكون من كلا من:

محمود جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، وفي الوسط، فرجاني ساسي -طارق حامدمحمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، وفي الهجوم كابونجو كاسونجو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك والهلال السعودي اليوم 6-10-2018 في الثامنة الا ربع بتوقيت القاهرة التاسعة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قنوات بيراميدز و KSA SPORT HD 1، قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.