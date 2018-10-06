ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل .. بداية مباراة الزمالك والهلال الان- مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر (بدون تقطيع) كاس السوبر السعودي المصري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:06 م
عاجل .. بداية مباراة الزمالك والهلال الان- مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر (بدون تقطيع) كاس السوبر السعودي المصري
طباعة
محمد الشيخ
 

(عاجل .. بداية مباراة الزمالك والهلال الان- مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر (بدون تقطيع) كاس السوبر السعودي المصري) كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والهلال اليوم مباشر 06 / 10 / 2018 كأس السوبر المصري السعودي، مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم 6-10-2018 في السوبر المصري السعودي بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة الزمالك والهلال – قناة KSA SPORTS HD 1، نقل مباشر الزمالك والهلال مباراة رسمية في السوبر المصري السعودي 6-10-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة الزمالك والهلال اليوم بث مباشر | كول كورة يلا شوت ، مباراة الزمالك والهلال بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة الزمالك والهلال في بطولة السوبر المصري السعودي بث مباشر اليوم الجمعة 6-10-2018.

                                             

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والهلال اليوم مباشر 05 / 10 / 2018 كاس السوبر المصري السعودي، حيث ننقل لكم عشاق القلعة البيضاء نادي الزمالك المصري، لقاء ناري اليوم، ضمن كأس السوبر المصري السعودي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، علي ملعب جامعة الملك سعود، بينم الفريق الأبيض والزعيم الهلالي، في كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن الإحتفالات الرسمية لمصر بإنتصار 6 أكتوبر.

 

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال ضمن كاس السوبر المصري السعودي اليوم السبت الموافق 6 اكتوبر 2018، فى مباراة من المتوقع ان تكون قوية ومثيرة، وذلك بلقاء ضمن كاس الرئيس السيسي، فهل يتمكن الفريق المصري من خطف البطولة في وسط جماهير الهلال في السعودية، أم يتمكن الأخير بنجومه الكبار من الفوز باللقب.

المزيد عن: مشاهدة الزمالك والهلال لمصري كأس السوبر المصري السعودي كأس الرئيس السيسي انتصار 6 أكتوبر السعودى الزمالك والهلال اليوم الزمالك والهلال الان الزمالك في السوبر الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
1
x
16:00
2
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
1
وولفرهامبتون
واتفورد
0
x
16:00
4
بورنموث
بيرنلي
1
x
16:00
1
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
0
x
18:30
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
1
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
3
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
0
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
0
x
18:00
0
مصر المقاصة
كأس السوبر المصري
الهلال السعودي
0
x
19:00
0
الزمالك المصري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 7:30:02 PM