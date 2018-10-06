فالفيردي: فيدال ليس غاضب مني.. ونستهدف المنافسة على كافة البطولات

شرح إرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، تكتيك 4-4-2 أو 4-3-3 ، مشيرًا لأن الأرقام تختلف في التكتيك ولكن الهدف واحد وهو الاحتفاظ بالكرة والضغط على الخصم وتقديم أداء ممتع والانتصار في المباراة.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني: "نفس تشكيلة توتنهام؟ إنهما مبارتين مختلفتين، لن أقول شيئًا، كل شيء وارد".





وواصل: "أداء ميسي في أوروبا أفضل من الليجا ؟! ويقطع مسافات أكبر كذلك !!! بكل صراحه ميسي أداءه في القمة في كل مباراة سواءا في الليجا أو الأبطال .. ولكن في بعض المباريات تحتاج جهد أعلى".





وأضاف: "كرة القدم ليست رياضيات أو علم هندسي ! هي رياضه تحتمل كل شيء .. قد تتقدم بهدف .. وفي دقيقه تخسر بهدفين ! الظروف المحيطه في المباريات هي من تحدد مسيرتك في بعض الأحيان".





وأشار بقوله: "آرثر لازال شاباً وصغيراً .. لا أحب أن أضعه في مقارنات مع إنييستا أو تشابي هيرنانديز".





وأكمل: "بالطبع أطالب جميع لاعبي فريقي بالتحسن الدائم في مستوياته وتقديم كل مايملكونه لأجل الفريق .. أنهم لاعبين محترفين".





وأردف: "فيدال غاضب ؟؟ لا اعتقد ذلك .. ولا اتابع ما ينزله لاعبي فريقي في مواقع التواصل الاجتماعي ! لا اعلم إن كان غاضب في الحقيقه ! .. ما اعرفه أنه لاعب مقاتل ويتدرب بشكل جيد.



