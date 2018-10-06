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كارتيرون يعلن مستبعدي الأهلي أمام الاتحاد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:05 م
كارتيرون يعلن مستبعدي الأهلي أمام الاتحاد
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علي نبوي
 

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري غداً الأحد في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا هم :-

 

شريف إكرامي، علي لطفي، ساليف كوليبالي، هشام محمد، إسلام محارب، صبري رحيل، حمودي، مؤمن زكريا، وليد سليمان، أيمن أشرف، أحمد علاء، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، محمد هاني، ناصر ماهر، أحمد حمدي، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان.

 

وجاءت قائمة المستبعدين :


محمد الشناوي، باسم علي، سعد سمير، محمد نجيب، عمرو السولية، علي معلول، ميدو جابر، حسام عاشور، صلاح محسن، وليد أزارو وأحمد الشيخ.

 

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