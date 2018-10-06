شاهد الآن.. مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي في بث مباشر مجاناً

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، وتحديدا إلى ملعب استاد جامعة الملك سعود، حيث قمة عربية خالصة تجمع نادي الزمالك المصري بنظيره الهلال السعودي، في كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.





وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم العربية، تلك المباراة نظرا لما تحمله من أهمية كبرى، خاصة أنها بين قطبين كبيرين في الوطن العربي، فالزمالك صاحب الشعبية الجارفة يسعى للتتويج باللقب تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، وعلى الجانب الآخر يأمل جيسوس مدرب الهلال في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير الهلالية العريضة في المملكة العربية السعودية وفي كل أنحاء الخليج، فالزعيم الهلالي يحظى بشعبية كبيرة جدا في مصر أيضا وفي كل أنحاء الوطن العربي.





بطاقة مباراة الزمالك والهلال اليوم

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال:

- قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي

ويمكنك مشاهدة القناة السعودية الرياضية على قمر نايل سات تردد 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD.





- تطبيق دوري بلس.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

- قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض التعليق على المباراة.





وكانت بعثة الزمالك، وصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض وكان في استقبالها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من مسؤولي الهلال في صالة الضيافة، حيث شهد الاستقبال حفاوة بالغة من جانب الشعب السعودي الشقيق.





- تشكيل الفريقين:





تشكيل الزمالك المتوقع:

محمود جنش، بهاء مجدي، محمود علاء، محمود حمدي، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو.





تشكيل الهلال المتوقع:

علي الحبسي، علي آل بليهي، ألبيرتو بوتيا، محمد البقعاوي، حسن كادش، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، محمد كنو، عمر عبد الرحمن، بافيتيمبي جوميز، سلمان الفرج.





توقيت مباراة الزمالك والهلال:

تنطلق مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساء بتوقيت فلسطين، الثامنة مساء بتوقيت الأردن، الثامنة مساء بتوقيت سوريا، التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





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