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عاجل - تعديلات جديدة في تشكيل الهلال أمام الزمالك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:02 م
عاجل - تعديلات جديدة في تشكيل الهلال أمام الزمالك
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أحمد الهواري
 
أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقياد جيسوس تعديلا جديدا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء الزمالك مساء اليوم السبت في مباراة السوبر المصري السعودي، التي ستقام بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودفع الجهاز الفني جيلمين ريفاس بدلا من جوميز لإصابة الأخير. 


جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك وألبربتو بوتيا وعلي البليهي وياسر الشهران 

خط الوسط: محمد كنو وكارلوس ادواردو وسلمان الفرج سالم الدوسري وعمر عبد الرحمن "عموري" 
خط الهجوم: جيلمين ريفاس

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