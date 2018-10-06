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بلاكبيري ستطلق هاتفها "Evolve" الجديد يوم 10 أكتوبر.. تعرف على سعره!

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:00 م
بلاكبيري ستطلق هاتفها Evolve الجديد يوم 10 أكتوبر.. تعرف على سعره!
BlackBerry Evolve
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قامت شركة بلاكبيري في أوائل شهر أغسطس الماضي بالتعاون مع شركة Optiemus بالكشف عن الهاتفين Blackberry Evolve X و Blackberry Evolve، في حين تم إطلاق الهاتف الأول في نفس الشهر على متجر أمازون، فقد قيل بأن الهاتف الآخر سيصل لرفوف المتاجر في شهر سبتمبر.

من الواضح أن ذلك لم يحدث، فنحن في شهر أكتوبر فعلا ولم يتم بعد إطلاق الهاتف Blackberry Evolve، ولكن يبدو أن ذلك على وشك أن يتغير لأن الشركة الكندية أعلنت الآن أنها ستقوم بإطلاق هذا الهاتف على متجر أمازون يوم 10 أكتوبر بسعر يعادل 350 دولار أمريكي.

للتذكير، الهاتف BlackBerry Evolve يضم شاشة بحجم 5.99 إنش وبدقة +FullHD، معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450، ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB ، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل لكلا المستشعرين. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يعمل كذلك مسبقًا بنظام الأندرويد 8.1 Oero ويضم بطارية بسعة 4000mAh.
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