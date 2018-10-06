بالصور .. فوز مثير لبنها على سبورتنج كاسل بالقسم الثالث

حقق فريق بنها بقيادة المدير الفني محسن عبدالمحسن فوزا صعبا، وغاليا خارج أرضة علي حساب فريق سبورتنج كاسل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما السبت بالجولة الثامنة بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

وبدأ سبورتنج اللقاء بتشكيل مكون من : محمد شادي حارس مرمي، ومحمد شوقي، وسعد نبيل، وحسن المنشاوي، واسلام مصطفي، وأحمد رمضان، ومحمد جشابر، ومحمود عزت، ومحمد العطار، ومحمد الدسوقي، وحسين شرف، وفي البدلاء تواجد محمد عتلم، ومحمد علوي، وأحمد عويجة، ومحمد صلاح، ومحمد علوان، وعمر وهبة، وعبدالرحمن نبيل.





وجاء تشكيل بنها كالتالي: اكرامي أحسان، وحلمي أحمد، ومحمد ربيعه، وسيد منير، وأحمد عيد، وفادي محسن، وحسام الصانع، ورامي نصحي، وشلبي معوض، وسعد حلمي بيسه، وعلاء علي، وبين البدلاء تواجد سعد عبدالله، ومحمد هشام، وأحمد فوزي، ومحمد أبو العزم، وكريم علي، ورمضان ابراهيم، وأحمد سالم.





وأحرز بنها هدف التقدم بالشوط الثاني من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة، وسجلها اللاعب رامي نصحي، وسط أعتراضات من الجهاز الفني لسبورتنج، وتوقف اللقاء أكثر من مرّة أعتراضا علي حكم المباراة وعلي وجود جماهير لمساندة الفريق البنهاوي، لكون المسابقة تقام بدون جماهير وسط اجواء ساخنه وضغط هجومي من فريق كاسل، ولكن فشل أصحاب الأرض في إحراز هدف التعادل.





وبذلك يرتفع رصيد بنها الي 14، نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد كاسل عن النقطة 8 بالمركز الحادي عشر.





وأدار المباراة مصطفي عثمان حكما، وعاونه أحمد عبدالغني، ومصطفي صلاح، وجاء ياسر سليمه مراقبا عن لجنة المسابقات، وأحمد مصطفي مراقبا عن لجنة الحكام.





- ترتيب المجموعة الثامنة:





1- مالية كفر الزيات 15 نقطة

2- الصيد بالمحلة 14 نقطة

3- بنها 14 نقطة

4- شباب طوخ 13 نقطة

5- سرس الليان 12 نقطة

6- شباب زفتى 11 نقطة

7- ميت خاقان 11 نقطة

8- عثماسون 10 نقاط

9- سمنود 10 نقاط

10- عرب الرمل 9 نقاط

11- سبورتنج كاسل 8 نقاط

12- غزل شبين 8 نقاط

13- شباب بطا 6 نقاط

14- النجوم 4 نقاط