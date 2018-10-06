ندوة نقدية حول العروض المسرحية لليوم الأخير بمهرجان الصعيد المسرحي الثالث بأسيوط (صور)

نفذت جمعية اصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية ندوة ثقافية منذ قليل حول العروض المسرحية المنفذة باليوم الأخير لمهرجان الصعيد المسرحي الثالث بأسيوط وذلك تحقيقًا لاستفادة الفرق المسرحية والشباب والمثقفين صرحت بذلك نوران فايد مدير عام الجمعية وقالت إنه حاضر بالندوة التي تم اقرارها وتنفيذها مؤخرًا المدرب ومصمم الديكور والمخرج شريف القزاز ومدرب التمثيل والمخرج المسرحي محمد على شندي.





شارك في حضور الندوة قيادات الجمعية والشباب المهتم بالإضافة إلى أعضاء الفرق المسرحية التي تمت نفذت عروضها اليوم وتمت مناقشتها حول الايجابيات والسلبيات الفنية في العروض وهي فرقة النور للمكفوفين عن عرضها "فانتازيا مصرية" والمنفذة صباح اليوم السبت 6 اكتوبر وكانت من الفرق التي حازت على إعجاب العديد من الحضور، إلى جانب أعضاء فرقة حواديت المسرحية بقنا عن عرضها "دم السواقي" وفرقة الواحة المسرحية بالوادي الجديد عن عرضها "سبع أطفال يهود" والذي اختتم به فعاليات العروض المسرحية لمهرجان الصعيد المسرحي الثالث منذ دقائق.





أوضح أحمد راشد البطل مسؤول اللجان التنظيمية للمهرجان أن اليوم شهدنا ثلاث ندوات مهمة وهي ندوة "إشكاليات المسرح الحر" وندوة "مسرح الجرن" و"ندوة النقد المسرحي لعروض اليوم الأخير" بالإضافة إلى تنفيذ 3 عروض مسرحية، بينما ننتظر فترة المساء للإنتهاء من تحديد الفائزين بمسابقة المهرجان فضلاً عن ختام الفعاليات وتنفيذ حفل فني كبير يحييه الفنان النوبي الكبير كرم مراد يعقبه توزيع الجوائز.