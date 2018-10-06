



كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الزمالك أمام الهلال (السوبر المصري السعودي) بدون تقطيع | الزمالك والهلال

بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي مباشر اليوم 6-10-2018 بطولة السوبر المصري السعودي مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم السبت 6/10/2017 رابط الاسطورة مباراة الهلال والزمالك (يلا شوت) اليوم HDمجانا) تنتظر الجماهير المصرية والسعودية بشغف كبير مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي والمنتظر إقامتها في بطولة السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) اليوم السبت في مدينة الرياض.

بطولة السوبر المصري السعودي مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

تشكيل الزمالك لمباراة الهلال اليوم السبت 6-10-2018

أعلن المدير الفنى للزمالك السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل الفريق الذي سيواجه الهلال على كأس الرئيس السيسى.

محمود عبدالرحيم جنش حارسا وأمامه حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء الدين وبهاء مجدي في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي محوري إرتكاز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا مثلث وسط مهاجم خلف الكونغولي كاسونجو كابونجو.

تشكيل الهلال لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: حسن كادش – علي البليهي – محمد جحفلي – محمد البريك

الوسط: سلمان الفرج – كارلوس إدواردو – محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري – بافيتمبي جوميز – عموري

وجاءت مقاعد البدلاء على النحو التالي:

عبدالله المعيوف – محمد البقعاوي – أحمد شراحيلي – معند فلاتة – عبدالله عطيف – محمد الشلهوب – فهد الرشيدي – جيليمين ريفاس – عمر خربين

ويشهد لقاء الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي إقبال كبير من الجالية المصرية بالرياض على شراء التذاكر من أجل حضور المباراة في الملعب.

وسوف يقام اللقاء بملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت وسوف تقوم القناة الاولى السعودية بنقل اللقاء مع استودية تحليلي يضم نجوم من الكرة السعودية والمصرية وهناك محاولات لقناة أون سبورت المصرية مع الجانب السعودي لنقل اللقاء وكذلك قناة النيل للرياضة المصرية لنقل اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم السبت المقبل في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

وجاءت المباراة بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس في مصر، على أن تقام مواجهة بطل الدوري المصري والكأس السعودي في مصر الشهر المقبل.

وتردد القناة السعودية على قمر نايل سات 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD

مشاهد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم 6-10-2018 كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي – كأس السوبر المصري السعودي مباشرة