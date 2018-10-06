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بي إم دبليو تؤكد إطلاق أيقونتها الكهربائية "i4" الجديدة كلياً بحلول 2021

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:23 م
بي إم دبليو تؤكد إطلاق أيقونتها الكهربائية i4 الجديدة كلياً بحلول 2021
بي إم دبليو i4 الكهربائية
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أعلن رئيس مجلس إدارة بي إم دبليو السيد Harald Krüger خلال معرض باريس أن i4 الكهربائية ستكون جاهزة للإطلاق في 2021. يجدر الإشارة الى أنه تم الكشف عن نسخة إختبارية من السيارة في معرض جنيف السابق, وستكون واحدة من خمسة سيارات كهربائية ستطلقها الشركة بحلول 2021.

مجموعة بي إم دبليو في الثلاثة سنوات المقبلة ستشهد إطلاق الجيل الجديد من i3 بالإضافة إلى الكروس أوفر iX3 والنسخة الإنتاجية من iNEXT الإختبارية بالإضافة إلى ميني الكهربائية التي ستصل العام المقبل 2019.

بي إم دبليو لم تكشف عن تفاصيل i4 حتى الآن ولكن النسخة الإختبارية كانت تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثواني فقط وسرعة قصوى تبلغ 200 كم/س وكانت قادرة على السير لمسافة 600 كم بشحنة كهربائية واحدة، ومن المتوقع أن تتوفر بثلاثة فئات بثلاثة بطاريات مختلفة بأحجم 60 و 90 و 120 كيلو واط/س.
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