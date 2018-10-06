بي إم دبليو تؤكد إطلاق أيقونتها الكهربائية "i4" الجديدة كلياً بحلول 2021

أعلن رئيس مجلس إدارة بي إم دبليو السيد Harald Krüger خلال معرض باريس أن i4 الكهربائية ستكون جاهزة للإطلاق في 2021. يجدر الإشارة الى أنه تم الكشف عن نسخة إختبارية من السيارة في معرض جنيف السابق, وستكون واحدة من خمسة سيارات كهربائية ستطلقها الشركة بحلول 2021.





مجموعة بي إم دبليو في الثلاثة سنوات المقبلة ستشهد إطلاق الجيل الجديد من i3 بالإضافة إلى الكروس أوفر iX3 والنسخة الإنتاجية من iNEXT الإختبارية بالإضافة إلى ميني الكهربائية التي ستصل العام المقبل 2019.



