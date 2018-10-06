جاري الآن.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي فى الدورى الإيطالي يوتويب بث مباشر في مواجهة نارية يحل فربق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيفاً ثقيلاً على أودينيزي اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وسيستضيف اللقاء استاد فريولي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.





معلومات عن المباراة :

يدخل اليوفي مباراة اليوم وهو صاحب العلامة الكاملة الوحيد في الكالتشيو هذا الموسم برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات، ويحتل فريق السيدة العجوز الصدارة، وأقرب المنافسين له هو نابولي الذي خسر منه في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 15، وهذا يعني أن وضع أليجري في الدوري مريحاً جداً، فالفارق بينه وبين أقرب المنافسين هو 6 نقاط.

ويعيش يوفنتوس حالة من النجاح في دوري أبطال أوروبا، ففي الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا انتصر بثلاثيةٍ نظيفةٍ على يونج بويز السويسري، ليستمر بذلك في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف، والذي تعادل سلبياً على فالنسيا في نفس الجولة.

بينما يعاني أودينيزي حيث لم تكن بداية الموسمٍ جيدةً حتى الآن، حيث جمع 8 نقاطٍ من انتصارين وتعادلين و3 خسارات، ليحتل بذلك المركز الرابع عشر بفارق نقطة من سبال الثالث عشر، ومثلها من بولونيا الخامس عشر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة :

تنطلق المباراة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 4.