مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت

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موعد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم

تنطلق أحداث مباراة الزمالك والهلال مساء اليوم السبت السادس من أكتوبر 2018 في المواعيد الآتية:

الساعة الــ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة الــ8:00 مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة الــ9:00 مساءا بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم

سيتم نقل البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال عبر قناة أبو ظبي الرياضيةHD1، وقناة السعودية الرياضيةKSA SPORTS 1 HD، وهناك محاولات من قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت والجانب السعودي على نقل المباراة، ويعلق على المباراة فهد العتيبي وسعيد الكعبي.

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر