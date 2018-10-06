مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت
مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم
بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت
موعد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم
تنطلق أحداث مباراة الزمالك والهلال مساء
اليوم السبت السادس من أكتوبر 2018 في المواعيد الآتية:
الساعة الــ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة.
الساعة الــ8:00 مساءا بتوقيت السعودية.
الساعة الــ9:00 مساءا بتوقيت دولة الامارات.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال
اليوم
سيتم نقل البث المباشر لمباراة الزمالك
والهلال عبر قناة أبو ظبي الرياضيةHD1، وقناة السعودية الرياضيةKSA SPORTS 1 HD، وهناك محاولات من قناة النيل للرياضة وقناة أون
سبورت والجانب السعودي على نقل المباراة، ويعلق على المباراة فهد العتيبي وسعيد الكعبي.
مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر