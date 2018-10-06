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مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:23 م
مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت
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محمد الشيخ
 

مباراة الزمالك والهلال live كورة ستار | kora star | مباريات اليوم بث مباشر | كورة اون لاين | الزمالك والهلال يلا شوت

موعد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم

                             

تنطلق أحداث مباراة الزمالك والهلال مساء اليوم السبت السادس من أكتوبر 2018 في المواعيد الآتية:

 

الساعة الــ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

 

الساعة الــ8:00 مساءا بتوقيت السعودية.

 

الساعة الــ9:00 مساءا بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم

 

سيتم نقل البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال عبر قناة أبو ظبي الرياضيةHD1، وقناة السعودية الرياضيةKSA SPORTS 1 HD، وهناك محاولات من قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت والجانب السعودي على نقل المباراة، ويعلق على المباراة فهد العتيبي وسعيد الكعبي.

 

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر

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