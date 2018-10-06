شاهد الآن مباراة يوفنتوس وأودينيزي | بث مباشر مباراة يوفنتوس وأودينيزي | مشاهدة مباراة يوفنتوس | كورة اون لاين، يدخل فريق يوفنتوس في مباراة صعبة أمام أودينيزي اليوم بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.





معلومات عن المباراة :

يدخل اليوفي مباراة اليوم وهو صاحب العلامة الكاملة الوحيد في الكالتشيو هذا الموسم برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات، ويحتل فريق السيدة العجوز الصدارة، وأقرب المنافسين له هو نابولي الذي خسر منه في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 15، وهذا يعني أن وضع أليجري في الدوري مريحاً جداً، فالفارق بينه وبين أقرب المنافسين هو 6 نقاط.

ويعيش يوفنتوس حالة من النجاح في دوري أبطال أوروبا، ففي الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا انتصر بثلاثيةٍ نظيفةٍ على يونج بويز السويسري، ليستمر بذلك في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف، والذي تعادل سلبياً على فالنسيا في نفس الجولة.

بينما يعاني أودينيزي حيث لم تكن بداية الموسمٍ جيدةً حتى الآن، حيث جمع 8 نقاطٍ من انتصارين وتعادلين و3 خسارات، ليحتل بذلك المركز الرابع عشر بفارق نقطة من سبال الثالث عشر، ومثلها من بولونيا الخامس عشر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة :

تنطلق المباراة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 4.