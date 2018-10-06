بث مباشر مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT

يلتقي يوفنتوس أمام نظيره أودينيزي اليوم السبت الموافق السادس من أكتوبر 2018، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي موسم 2018-19، والذي يقام على استاد فريولي، بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة في بطولة الكالتشيو هذا الموسم برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات، يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية، حيث يحتل نابولي المركز الثاني وهو أقرب المنافسين له الذي خسر أمامه في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 15.





وواصل يوفنتوس نتائجه المميزة في بطولة أوروبا للأندية، ففي الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا حقق الفوز بثلاثية نظيفة على يونج بويز السويسري، ويتصدر مجموعته بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، أما أودينيزي فقد جمع 8 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.





بطاقة مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم

ماتش لايف مباراة يوفنتوس وأودينيزي .. يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم السبت 6 -10-2018 بدون تقطيع يوتيوب رابط كورة لايف، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر يوفنتوس ضد وأودينيزي أون لاين اليوم 6 -10-2018 في اطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الايطالي 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بدون تقطيع نهائيا، مشاهدة مباراة يوفنتوس بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأودينيزي اليوم في اطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الايطالي 2018، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم بـ"الفريولي" الخاص بنادي اودينيزي .





موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم

البطولة : الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : احمد الطيب

الساعة : 18:00 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة : 19.00 عصرًا بتوقيت السعودية





ومن المتوقع أن يبدأ ماسمليانو أليجري مدرب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:





فويتشيك تشيزني - أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو - بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي - ماريو ماندزوكيتش.





تشكيل أودينيزي المتوقع:





سيموني سكوفيت - سامير - برام نويتينك - ويليام تروست-إيكونج - ينس لارسين - رودريجو دي بول - رولاندو ماندراجورا - فالون بيرامي - سيكو فوفانا - أنتونين باراك - كيفن لازانيا.





يلا شوت | مشاهدة مباراة في الدوري الايطالي | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم السبت الموافق 6 -10-2018 بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.. كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة يوفنتوس وأودينيزي بدون تقطيع يلا كورة شوت لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف.





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | يوفنتوس وأودينيزي | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | يوفنتوس وأودينيزي | yalla shoot، يلا شوت مباشر ، يلا شوت بث مباشر ، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي ي في الدوري الايطالي| مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم بث مباشر بدون تقطيع.





وسيكون المعلق أحمد الطيب معلقا على أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي، عبر قناة Bein Sports HD 4، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.







