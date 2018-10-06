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عمرو دياب يشكر حمادة إسماعيل على تعاونه في "كل حياتي" (صورة)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:19 م
عمرو دياب يشكر حمادة إسماعيل على تعاونه في كل حياتي (صورة)
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سارة إبراهيم
 

وجه الفنان عمرو دياب، شكر خاص للمنتج حمادة إسماعيل، على تعاونه معه في ألبوم "كل حياتي" الذي طرحه بالأسواق، أمس الجمعة.

 

"كل حياتي" يتكون من 13 أغنية متنوعة، شهدت تعاون عمرو دياب، مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، محمد يحيى، نادر حمدي، أسامة الهندي، وللمرة الأولى مع الموزع العالمي مارشميلو.

عمرو دياب يشكر حمادة إسماعيل على تعاونه في "كل حياتي" (صورة)
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