عمرو دياب يشكر حمادة إسماعيل على تعاونه في "كل حياتي" (صورة)

وجه الفنان عمرو دياب، شكر خاص للمنتج حمادة إسماعيل، على تعاونه معه في ألبوم "كل حياتي" الذي طرحه بالأسواق، أمس الجمعة.

"كل حياتي" يتكون من 13 أغنية متنوعة، شهدت تعاون عمرو دياب، مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، محمد يحيى، نادر حمدي، أسامة الهندي، وللمرة الأولى مع الموزع العالمي مارشميلو.