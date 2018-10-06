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الزمالك يسجل هدف.. مباراة الزمالك اليوم (كورة لايف) رابط سريع شاهد (السوبر المصري السعودي) يلا شوت الزمالك والهلال

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:18 م
الزمالك يسجل هدف.. مباراة الزمالك اليوم (كورة لايف) رابط سريع شاهد (السوبر المصري السعودي) يلا شوت الزمالك والهلال
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محمد الشيخ
 

(الزمالك يسجل هدف.. مباراة الزمالك اليوم (كورة لايف) رابط سريع شاهد (السوبر المصري السعودي) يلا شوت الزمالك والهلال) يستضيف الهلال السعودي، نظيره الزمالك المصري، اليوم السبت، في بطولة كأس السوبر السعودي المصري، الذي توقف منذ 15 عاماً، حين لُعب آخر مرة 2003.

ويتفوق الزمالك تاريخياً في مواجهاته مع الهلال في كأس السوبر المصري السعودي.

ويشارك الهلال في كأس السوبر السعودي المصري، بصفته بطل الدوري، فيما تأتي مشاركة الزمالك كبطل لكأس مصر.

وقبل هذه المواجهة، التقى الزمالك مع الهلال 4 مرات، فاز الزمالك مرتين مقابل فوز وحيد للهلال وتعادل، أحرز خلالهم الزمالك 6 أهداف، وتلقت شباكه 5 أهداف من "الزعيم" السعودي.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال العرب 2004، وفي هذه النسخة من البطولة التقى الفريقان 3 مرات، فاز الهلال على الزمالك في ذهاب دور المجموعات 2-0 بهدفي سامي الجابر وتراوري، أما لقاء العودة فانتهى بالتعادل 1-1، وسجل للزمالك حازم إمام، وجاء هدف الهلال عن طريق جاتو سيسي.

ثالث مباراة تجمع الهلال والزمالك كانت في البطولة ذاتها على تحديد المركز الثالث، وفاز الفريق الأبيض 3-2، وسجل له كل من أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق، بينما سجل للهلال محمد الشلهوب وأحمد الصويلح.

وآخر مباراة بين الزمالك والهلال كانت ودية في 2015، وفاز النادي المصري بهدفين دون رد، سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

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