بث مباشر مباراة ريال مدريد (جاريث بيل ) وديبورتيفو ألافيس رابط مشاهدة مباشر

يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروزا اليوم السبت الموافق 6-10-2018، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في واحدة من أهم مباريات الأسبوع في الليجا الإسبانية.





ويأمل ريال مدريد في تجاوز أحزانه الأوروبية والخسارة خارج قواعده أمام سيسكا موسكو الروسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها في آخر 3 نسخ، فالفريق الملكي يأتي في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة لكن فارق الأهداف في صالح البارسا.





تشكيل الفريقين المتوقع:





تشكيلة ريال مدريد المتوقعة تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبتيجي:

كيلور نافاس - سيرجيو ريجيلون - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - دانييل كارفخال - لوكا مودريتش - كاسميرو - توني كروس - جاريث بيل - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:

من المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3، مع وجود استوديو تحليلي يضم أبرز محللي الوطن العربي، ويعلق على اللقاء المعلق حسن العيدروس،مشاهدة ممتعة لمباراة الريال وألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم.





تشكيل ديبورتيفو ألافيس:





فيرناندو باتشيكو - روبن دوارتي - جويليرمو ماريبان - فيكتور لاجوارديا - مارتن باديلا - جوني - مانو جارسيا - توماس بينا - إيباي جوميز - روبن سوبرينو - جون جويديتي.





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توقيت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:

تبدأ مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 18:30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، 19:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 20:30 مساء بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، 19:30 مساء بتوقيت فلسطين، 19:30 مساء بتوقيت الأردن، 19:30 مساء بتوقيت سوريا.





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