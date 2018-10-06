التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الهلال، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد جامعة الملك سعود، في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ومن المنتظر أن يخوض الهلال لقاء اليوم:-





حراسة المرمى: علي الحبسي





الدفاع: علي آل بليهي، ألبيرتو بوتيا، محمد البقعاوي، حسن كادش





الوسط:سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، محمد كنو





الهجوم: عموري، بافيتيمبي جوميز، سلمان الفرج





ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيلة مكون من:-





حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش





خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، وحمدي النقاز، أحمد فتوح





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، محمد إبراهيم، يوسف أوباما





خط الهجوم: كابونغو كاسونغو