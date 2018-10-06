الآن.. شاهد مباراة الزمالك والهلال اليوم السبت 6-10-2018 في السوبر المصري السعودي| يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)



نفدت تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري التي ستلعب، غدًا، بين الهلال والزمالك، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضي.





وأصدرت شركة “صلة” الرياضية بيانًا قالت فيه: إن التذاكر نفدت بالكامل، بما فيها المنصة.





يذكر أن سعة ملعب جامعة الملك سعود الرياضي 24 ألف متفرج، والتذاكر المخصصة لجماهير الهلال 70% من سعة الملعب، و30% لجماهير الزمالك



