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2.2 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:42 م
2.2 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي
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نيفين سمير
 
سجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 2.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 467 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 53.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.7% خلال الاسبوع الجاري.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 783 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن  الاسبوع الماضي قدره 3%.

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