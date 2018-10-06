2.2 مليون جنيه تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

سجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 2.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 467 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 53.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.7% خلال الاسبوع الجاري.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 783 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 3%.



