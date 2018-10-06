الإمارات تساهم في تنمية 6 قطاعات باليمن

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية ستة قطاعات رئيسية في اليمن، وذلك في إطار جهودها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وشملت تلك القطاعات الستة، "التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، إضافة إلى برامج الإسكان"، هذا إلى جانب إستمرار مد العون وجسور المساعدات لمختلف المحافظات المحررة والمناطق النائية .

وبلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية إلى اليمن خلال هذه الفترة من إبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 بما يقارب 15 مليار درهم،

وقد تجلى الدور الكبير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تلك المحنة، برفع مستوى عمليات الإغاثة التي يقدمها لليمن، والتي استهدفت ما يزيد على 13.8 مليون يمني، منهم 5.3 مليون طفل.

وبحسب تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي «FTS» مؤخراً لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من أكتوبر 2018، فقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية لليمن منذ بداية عام 2018، بلغت 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي) من ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار أمريكي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و815.8 مليون درهم (222.1 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

واستحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66.3 % من قيمة المساعدات بمبلغ 9.81 مليار درهم (2.67 مليار دولار أمريكي) وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في مختلف المجالات حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيسياً من قطاعات المساعدات وتضمنت 46 قطاعاً فرعياً بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن للمساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.

وامتدت المساعدات الإماراتية لتصل إلى 12 محافظة يمنية، حيث قامت بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمطارات في عدن والريان وسقطرى، فضلاً عن الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى والمخا، ومبنى الإذاعة والمحكمة وكاسر الأمواج في المكلا، واستكمال حديقة الشعب في البريقة بمحافظة عدن.

وقامت بتنفيذ مشاريع لإعادة بناء وتأهيل 218 مدرسة، وتوفير أكثر من 232 ألف طن من المساعدات الغذائية بمتوسط 10 آلاف شخص مستفيد من المساعدات الغذائية يومياً، وإعادة بناء وصيانة 46 مستشفى ومركزاً صحياً، وتقديم أكثر من 300 طن من الإمدادات الطبية، وإعادة بناء وصيانة 12 محطة كهرباء وتوفير 635 ميجاواط، وإعادة تأهيل وصيانة 9 محطات وشبكات مياه تحتوي على 80 مضخة، بالإضافة إلى 4 محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبناء 250 سدًا للسقيا، وتوفير تطعيمات شلل الأطفال والحصبة ل 488 ألف طفل، وتسلم 74 سيّارة إسعاف، وأكثر من 500 آلية شرطة لدعم المؤسسات الأمنية، و70 حافلة نقل لدعم قطاع التعليم، وإعادة تأهيل 19 مركزاً للشرطة.

وهدفت المساعدات الإماراتية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، وقد تعهدت دولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، للاستجابة لخطة الأمم المتحدة للعام 2018 في اليمن، وتم صرف مبلغ 465 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 93% من قيمة هذا التعهد.

كما تعهدت دولة الإمارات بمبلغ وقدره 543 مليون دولار أمريكي، لصالح المنظمات متعددة الأطراف العاملة في اليمن. ويشمل الدعم المقدم من دولة الإمارات إلى المنظمات الدولية التالية: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ومنظمة الصحة العالمية 23.7 مليون دولار أمريكي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 10 ملايين دولار أمريكي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة 6 ملايين دولار أمريكي، ودعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بمليوني دولار أمريكي.

وقد توزعت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى اليمن، على دعم البرامج العامة بقيمة 6.31 مليار درهم ( 1.72 مليار دولار أمريكي)، حيث قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية خاصة ودفع رواتب موظفين الحكومة للعمل على استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاع عريض من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن.

كما تم تخصيص مساعدات لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها بقيمة 1.06 مليار درهم (287.2 مليون دولار أمريكي)، حيث تحملت دولة الإمارات، التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة 12 محطة كهرباء، بالإضافة إلى توفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة، للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن. وقامت دولة الإمارات بتزويد مولدات الطاقة في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وشبوة وحضرموت ومأرب والمهرة. كما قامت الإمارات ببناء محطات للطاقة في محافظة عدن وحضرموت ومأرب.