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إيبار يهزم جيرونا في الدوري الإسباني

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:34 م
إيبار يهزم جيرونا في الدوري الإسباني
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متابعات
 
استعاد إيبار وتيرة الانتصارات، وتغلب اليوم على مضيفه جيرونا (2-3)، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية إيبار من خلال البرازيلي شارليز دياز (ق12)، من ضربة جزاء وأنايتز أربيا (ق45+5) وسيرجي إينريش (ق72)، بينما أحرز ثنائية جيرونا الأوروجواياني كريستيان ستواني (ق40 و42)، ليرفع رصيد أهدافه إلى ثمانية، وينفرد بصدارة هدافي الليجا هذا الموسم.

وبفوزه الثالث في البطولة والذي يأتي بعد هزيمتين متتاليتين، رفع إيبار رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد جيرونا عند تسع نقاط في المرتبة الـ13 بعدما مني بهزيمته الثالثة بالليجا، وفشل في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي، بعد أن خسر مرة وتعادل مرتين في آخر ثلاث جولات.

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