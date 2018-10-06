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مصرع أسرة كاملة دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:29 م
مصرع أسرة كاملة دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين
مصرع اسرة
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إيمان عبد العاطي
 
لقيت أسرة كاملة مصرعها دهسا أسفل عجلات أحد القطارات بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة. 


تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، مفاده بمصرع أسرة دهسا أسفل عجلات القطار بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين أنه حال عبور عامل وزوجته وطفلة رضيع عمرها عام، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم قطار ما أسفر عن مصرعهم متأثرين بإصابتهم.
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