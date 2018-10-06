قبل مواجهة الرجاء..تعرف على تاريخ مواجهات الإسماعيلي أمام أندية المغرب

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) والمقامة حاليًا في العاصمة السعودية "الرياض" عن مواجهة صعبة للاسماعيلي أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي.





وسبق وتقابل الاسماعيلي في 3 مباريات أمام أندية المغرب، فاز الاسماعيلي في مباراتين وخسر مباراة، سجل بطل مصر 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد.





وجاءت مواجهات الاسماعيلي ضد أندية المغرب كالتالي:





- 2007:

تقابل الاسماعيلي مع الوداد البيضاوي المغربي في دور الـ 16 "مكرر" في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2007، وفاز الإسماعيلي ذهاباً وإياباً (1/0)، (2/0) وسجل الاهداف بالمباراتين (عمر جمال - احمد سمير فرج - محمد عبد الواحد)، وتأهل الدراويش إلي دور المجموعات بالبطولة.





- 2015:

تقابل فريق الاسماعيلي مع الرجاء المغربي عام 2015 في بطولة كأس إتحاد شمال أفريقيا للأندية الابطال، وفاز الفريق المغربي بهدف نظيف سجله (محمد بولديني).



