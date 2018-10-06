تعرف على نقاط قوة وضعف الوصل الإماراتي قبل مواجهة الأهلي بالبطولة العربية

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية "البطولة العربية" عن مواجهة قوية ستجمع بين الأهلي المصري مع الوصل الإماراتي وستكون مباراة الذهاب بينهما في القاهرة والإياب في الإمارات.

وكان فريق الأهلي قد صعد لدور الستة عشر بعد أن تخطى عقبة النجمة اللبناني في دور 32، بينما تأهل الوصل الإماراتي بعد الفوز بجدارة على اتحاد جدة.





تعد تلك المباراة صعبة للغاية على الوصل الإماراتي حيث سيلتقي مع الأهلي بالقوة الضاربة وسط حالة جيد للاعبي القلعة الحمراء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





ويحتل فريق الوصل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي خيث فاز مباراتين وتعادل مباراة وخسر لقاءاين، وفي رصيده 7 نقاط.





تتمثل قوة فريق الوصل الإماراتي في الثلاثي الأمامي البرازيلي وهم؛ فابيو ليما المهاجم القناص وأيضا بجواره كايو وفي الجناح الأيسر يتواجد فينيسوس.





وتتواجد بعض نقاط الضعف في الوصل وهي خط الدفاع حيث يتواجد "عبد الرحمن علي وعبدالله جاسم" فالأول لاعب متهور وتدخلاته العنيفة بينما في وسط الملعب يوجد حمد البلوشي صاحب الأداء الضعيف.