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بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:23 م
بـ علم مصر سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
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محمد طه
 
تزامنا مع مع إحتفالات إنتصارات أكتوبر العظيم زينت سدود مواجهة السيول، بالمناطق الصحراوية بمدينة الغردقة بعلم مصر.

وأعلنت الإدارة العامة للمياة الجوفية بالبحر الأحمر، فى بيان لها إن سد وادى فالق الوعر، غرب مدينة الغردقة، والذى تم انشائه لحماية الفنادق والمنشأت الحيوية بمدينة الغردقة من أخطار السيول، استعد لحماية مدينة الغردقة، وتزين بعلم مصر.

كذلك تم تزيين سد أبو ملكة لحماية مدينة الغردقة ايضا من اخطار السيول عقب الانتهاء منه وتزامنا مع احتفالات اكتوبر لينضم إلى منظومة الحماية الكبرى لمدينة الغردقة من أخطار السيول.
بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
بـ "علم مصر" سدود مواجهة السيول بالغردقة تتزين في ذكرى أكتوبر الـ 45 (صور)
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