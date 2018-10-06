كلمة محافظ البحيرة في ذكرى الاحتفال بمرور 45 عاماً لنصر أكتوبر (صور)

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب وفعل المحال للنجاة ببلدهم الحبيب من ظلمات العدوان وكيد المعتدين وان نصر اكتوبر العظيم بارقة أمل تضيء لنا الآفاق إلى عالم جديد وعهد آخر تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي، ونحن واثقون بكل ما أوتينا من قوة وحب لهذا البلد في قدرتنا على خوض تلك التحديات إيمانا بالله وثقة في نصرته للحق.



مشيرا إلى ان له الفخر بانتمائه للمؤسسه العسكرية المصرية العريقة ليتذكر الجميع أن المصريين في مثل هذا اليوم، علت صيحاتهم على أرض سيناء بإسم الله والله أكبر، مسلمين ومسيحيين، ولم يدخر منهم أحد روحه من أجل الوطن فلقد كانت صيحاتهم أقوى من هدير طلقات المدافع وأكثر رعبا في نفوس أعدائهم فلقد إنتصرنا في مثل هذا اليوم بوحدة الصف والإيمان بالله والوطن الحبيب.



كما اكد محافظ البحيرة، اننا لا ننسى ابدا ان نشد على يد رجال الشرطه التى هى اليوم يد بيد مع قواتنا المسلحة لمجابهة الارهاب على كافة ربوع أرض مصر الغالية، ثم تبادل المحافظ وقائد الفرقة العاشرة الدروع.



جاء دلك خلال كلمته عفب قيامه واللواء أركان حرب عبد العزيز عمر عبد العزيز، قائد الفرقة العاشرة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمقر الفرقه العاشرة للدفاع الجوى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



وقدم محافظ البحيرة، التهنئة لشعب مصر ومواطنى محافظة البحيرة والضباط وأبناء القوات المسلحة البواسل، مؤكدا أن ذكرى حرب أكتوبر هى ذكرى للعمل وبذل الجهد لتحقيق التقدم والانتصار فنصر أكتوبر العظيم هو الذي مهد لنا الطريق لنقف هنا اليوم نكرم الجندي المصري.