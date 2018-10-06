اختبار طبي في المنتخب لـ"صلاح محسن" لحسم موقفه من مباراتي سوازيلاند

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي صباح الإثنين المقبل على هامش معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة سوازيلاندا، بالتصفيات الإفريقية.





ويأتي خضوع اللاعب للفحص الطبي تحت قيادة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للمعسكر عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الحزائري، بدوري أبطال إفريقيا.



