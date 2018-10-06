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اختبار طبي في المنتخب لـ"صلاح محسن" لحسم موقفه من مباراتي سوازيلاند

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:19 م
اختبار طبي في المنتخب لـصلاح محسن لحسم موقفه من مباراتي سوازيلاند
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محمد الصو
 

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي صباح الإثنين المقبل على هامش معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة سوازيلاندا، بالتصفيات الإفريقية.


ويأتي خضوع اللاعب للفحص الطبي تحت قيادة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للمعسكر عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الحزائري، بدوري أبطال إفريقيا.


وكان النادي الأهلي، أعلن عن احتياج صلاح محسن، للراحة والتأهيل العلاجي لمدة عشر ايام قبل العودة مرة اخرى للملاعب، خوفًا من تفاقم الإصابة.


ويستعد المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المد الفني، لمواجهتي سوازيلانداؤ يومي 12 على ملعب السلام، و 16 في سوازيلاندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: منتخب مصر مبااة مصر وسوازيلاندا كورة صلاح محسن رياضة الاهلي
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