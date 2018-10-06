ننشر تفاصيل زيارة محافظ أسوان لمديرية التربية والتعليم

قام اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بزيارة مقر مديرية التربية والتعليم، وكان فى استقباله الدكتور السيد الفيومي، مدير المديرية، الذي أطلع المحافظ على آخر الجهود المبذولة؛ لرفع جودة منظومة العمل داخل المديرية.





وأشار مدير المديرية، إلى العمل على تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للموطنين، في إدارة شئون الطلاب، حيث تم تحديث تلقى طلبات أولياء الأمور لاستخراج بيانات النجاح والرسوب، وكذلك بيانات الدرجات وتصحيح بيانات الطلاب بنظام النداء الآلى، مع الاعتماد على شبكة الكمبيوتر؛ لسرعة أداء الخدمة وضمان الدقة فى البيانات.

وتفقد محافظ أسوان، باقى أقسام المديرية، ووجه إلى الفصل بين شباك الخدمات ومكاتب الموظفين؛ لسرعة الإنجاز والشفافية فى الأداء، بجانب تأمين الوصلات واللوحات الكهربائية وأجهزة التكييف، بالإضافة إلى تكهين المخلفات ومراجعة معدات وطفايات الحريق؛ لمواجهة أى طوارئ، خاصة أن مقر المديرية ملاصق لمحلات وبازارات السوق السياحي.

وعقب تفقده لأقسام المديرية، عقد اللواء أحمد إبراهيم، اجتماعا موسعا مع قيادات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام، أكد خلاله ضرورة مواجهة الظواهر السلبية بين الطلاب فى المدارس، مثل التنمر والتدخين والإهمال، من خلال غرس السلوكيات الإيجابية والأخلاق والتربية الصحيحة، علاوة على زرع قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

وشدد على ضرورة تخصيص يوم من كل شهر؛ لمشاركة الطلاب فى مبادرات النظافة العامة والتجميل، والأنشطة الهادفة داخل المدارس؛ لتحقيق التآلف والترابط بين الطلاب بدلا من التحرش والتصارع، فضلا عن المتابعة الميدانية الدءوبة على مستوى 1300 مدرسة، من قبل كافة القيادات التعليمية؛ لتلافى الأخطاء والسلبيات أولا بأول؛ ولضمان تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية، وإيجاد حلول سريعة لسد العجز في المعلمين والمقاعد المدرسية، خاصة في القرى البعيدة والمناطق النائية.

وطالب المحافظ، بالتعاون مع منظمة "إيفاد"؛ للإسراع في إنشاء 9 مدارس جديدة، منها 3 مدارس بقرى وادى النقرة، و6 مدارس بوادي الصعايدة، وهما من المشروعات التابعة لوزارة الزراعة، من أجل القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية تمامًا.

وفى نهاية اللقاء، كرم محافظ أسوان، 3 من شباب الباحثين والطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، فى برنامج الباحثين؛ تشجيعا وتقديرا لتميزهم فى مجال البحث العلمي.



