محافظ البحيرة وقائد الفرقة العاشرة يضعان إكليل الزهور بالنصب التذكاري للجندي المجهول (صور)

قام اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب عبد العزيز عمر عبد العزيز، قائد الفرقة العاشرة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمقر الفرقه العاشرة للدفاع الجوى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



وقدم محافظ البحيرة، التهنئة لشعب مصر ومواطنى محافظة البحيرة والضباط وأبناء القوات المسلحة البواسل، مؤكدا أن ذكرى حرب أكتوبر هى ذكرى للعمل وبذل الجهد لتحقيق التقدم والانتصار فنصر أكتوبر العظيم هو الذي مهد لنا الطريق لنقف هنا اليوم نكرم الجندي المصري.