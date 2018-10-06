مرتضى منصور يجدد هجومه على سكرتير الكاف
السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:04 معمرو مصطفى
جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على عمرو مصطفى سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وقال مرتضي عبر قناة "أبوظبي" الرياضية:" عندنا مشكلة مع الاتحاد الافريقي وعمرو مصطفى سببها وهو بيحارب الزمالك ومرتضى بسبب دعمي لتركي ال شيخ والبطولة العربية".
واختتم:" لم أهاجم اليهودية ودينا الإسلامي يمنع ذلك وازاي عمرو مصطفى يوقف رئيس نادي بحجم الزمالك".
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