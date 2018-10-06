مرتضى منصور يجدد هجومه على سكرتير الكاف

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 60.9127% إسلام عيسى 7.0346% طاهر محمد طاهر 1.7857% محمود علاء 9.8485% يوسف أوباما 7.4134% أحمد فتحي 9.2532% عامر عامر 1.0101% لاعب آخر 2.74180000000001%