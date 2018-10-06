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مرتضى منصور يجدد هجومه على سكرتير الكاف

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:04 م
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عمرو مصطفى
 
جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على عمرو مصطفى سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مرتضي عبر قناة "أبوظبي" الرياضية:" عندنا مشكلة مع الاتحاد الافريقي وعمرو مصطفى سببها وهو بيحارب الزمالك ومرتضى بسبب دعمي لتركي ال شيخ والبطولة العربية".

واختتم:" لم أهاجم اليهودية ودينا الإسلامي يمنع ذلك وازاي عمرو مصطفى يوقف رئيس نادي بحجم الزمالك".
المزيد عن: بطولة العربية اللزمالك الزمالك الاتحاد الإفريقي الزمالك افريقي
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