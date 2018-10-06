موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 5 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.







