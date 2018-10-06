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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:03 م
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات
صورة أرشيفية
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جهندا عبد الحليم
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 5 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



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