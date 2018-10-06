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هكذا يتمكن الهاكرز من اختراق حسابك على "واتسآب"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:53 م
هكذا يتمكن الهاكرز من اختراق حسابك على واتسآب
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يواجه تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك مشكلة خاصة بأمان حساب المستخدمين، ووفقا للتقارير، هناك طريقة جديدة يمكن للهاكرز من خلالها اختراق حسابات المستخدمين على واتس آب.

ويأتي نظام القرصنة الجديد عند استخدام mobile service providers، وأوضح الخبراء لموقع ZD Net التقنى، أن الهاكرز يستهدفون أولئك الذين لديهم حسابات البريد الصوتى، ويوصون بتغيير كلمة المرور للخدمة، والتى يقال إن غالبيتها إما 1234 أو 0000.

وباستخدام الخلل، يمكن للهاكر اختراق حساب واتس آب الخاص بك عن طريق إضافة رقمك إلى حساب جديد على هاتف ذكى مختلف.

وسيقوم واتس آب بإرسال رمز أمان SMS إلى رقم الهاتف المحدد للمصادقة، لكن هذه الخطوة يمكن تخطيها إذا لم يكن المستخدم بالقرب من الهاتف الذكى، ويقال إنه بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على رمز SMS، يتيح واتس آب للمستخدمين التحقق من الحساب باستخدام "التحقق الصوتى"، لهذا، سيتصل واتس آب برقم المستخدم ويتحدث بعبارة محددة لمرة واحدة بصوت مرتفع.

إذا لم يكن المستخدم بالقرب من الهاتف لحضور المكالمة، فستنتقل المكالمة مع الرمز إلى حساب البريد الصوتي، وللحصول على الرمز، سيحتاج المخترق ببساطة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي الصحيح والانتقال، سيسمح هذا للمتسلل باستخدام حساب WhatsApp الخاص بك باستخدام رقمك الخاص دون أي أذونات.
المزيد عن: واتساب هاكرز تكنولوجيا تقنية الواتس الهاكرز اختراق الحساب
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