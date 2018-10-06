صاحب فكرة العبور.. من هو باقي زكي يوسف مُدمر خط بارليف؟

يعد صاحب فكرة العبور، التي تعد مفتاح نصر 6 أكتوبر 1973م، حيث اقترح على القيادة السياسية الاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف لعبور القوات، واقتحام الحصون الإسرائيلية، إنه اللواء مهندس باقي زكي يوسف مدمر خط بارليف.

حياته

اللواء باقى زكى يوسف صاحب فكرة عبور خط بارليف، من مواليد 1931 وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954م.

عمله بالقوات المسلحة

وتدرج "يوسف"، في القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء، وتم تكريمه بنوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى على أعماله الاستثنائية في حرب أكتوبر، من الرئيس الراحل محمد أنور السادات سنة 1974م.

دوره في بناء السد العالي

وبدأ العمل في بناء السد العالي من سنة 1964م حتى عام 1976م، باستعمال المياة المضغوطة في تجريف جبال الرملة وسحبها وشفطها في أنابيب مخصوصة عن طريق ترومبات، لاستكمال بناء السد.

وأثناء بناء السد العالي، طلب وقتها "يوسف"، من القوات المسلحة ضباط مهندسين في تخصصات وكان له نصيب الاختيار وعاد للصفوف القتال بعد حرب يونيو 1967م.

مدمر خط بارليف

يعد صاحب الفكرة العبقرية بتجريف رملة خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب أكتوبر 1973م، حتى يستطيع الجيش المصري اقتحام الدفاعات الإسرائيلية، حيث تعتبر فكرته مفتاح نصر أكتوبر.

وبالفعل نجحت فكرته، واستطاعت قوات المشاه والمدرعات المصرية، الاستيلاء على الحصون الإسرائيلية لتكون بداية الانتصار لحرب أكتوبر المجيدة.

رحيله

ومؤخرًا رحل عن عالمنا اللواء مهندس باكي زكي يوسف، في 23 يونيو المنصرم، لتظل إنجازاته العظيمة مجسدة في ذاكرة الجميع.