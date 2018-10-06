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عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:41 م
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض حدث في بلاد السعادة
عمرو عبدالجليل وعائشة بن أحمد
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صلاح حسن
 
شهد مسرح السلام ليلة أمس حضور كل من الفنان عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وعدد من الإعلاميين العرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة" المعروض على خشبة مسرح السلام بوسط القاهرة.

وتم تكريم فريق عمل المسرحية وإهدائه دروع وشهادات تقدير من قبل مؤسسة عصمت يحيى، كما عقب العرض ندوة نقاشية للمسرحية أقامها المركز القومي للمسرح وأدارها علي داود، والتقطت المصورة آية يوسف، العديد من الصور للحضور من نجوم الفن وصور تذكارية مع التكريمات والحضور من الجماهير.

"حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل ومحمد حسني وسيد الرومي، وفاطمة محمد علي، أسامة فوزي، ومحمد الخيام، وعدد من النجوم العرب منهم الفنانة خدوجة صبري من ليبيا والعراق راسم منصور ولبنان نسرين أبي سعد، وتأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.

تدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في اللا مكان و اللا زمان حول "حطاب" فقير يري ان أحوال بلاد السعادة لا تعجبه ، فيقرر أن يذهب إلي الحاكم لكي يواجهه بالمشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط ، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية.
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
عمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد يشاهدان عرض "حدث في بلاد السعادة"
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