on sport - مشاهدة مباراة الزمالك والهلال (دوري بلس) | بث مباشر مباراة zamalek ضد الهلال السوبر المصري السعودي (مجانا)

يدخل الفريق الأبيض المباراة كحامل لقب بطولة كأس مصر، بينما الفريق السعودي حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

كافة المعلومات عن مباراة الزمالك والهلال:







تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، وتحديدا إلى ملعب استاد جامعة الملك سعود، حيث قمة عربية خالصة تجمع نادي الزمالك المصري بنظيره الهلال السعودي، في كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.









وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم العربية، تلك المباراة نظرا لما تحمله من أهمية كبرى، خاصة أنها بين قطبين كبيرين في الوطن العربي، فالزمالك صاحب الشعبية الجارفة يسعى للتتويج باللقب تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، وعلى الجانب الآخر يأمل جيسوس مدرب الهلال في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير الهلالية العريضة في المملكة العربية السعودية وفي كل أنحاء الخليج، فالزعيم الهلالي يحظى بشعبية كبيرة جدا في مصر أيضا وفي كل أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال:

- قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي

ويمكنك مشاهدة القناة السعودية الرياضية على قمر نايل سات تردد 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD.

- تطبيق دوري بلس.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

- قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض التعليق على المباراة.





في مواجهة يترقبها جماهير الكرة العربية، يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الهلال السعودي اليوم 6-10-2018 في المباراة التي ستقام بينهما ضمن بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بين الهلال "الزعيم" بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد ماراثون طويل مع أهلي جدة، والزمالك بطل كأس مصر بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويحرص الفجر الرياضي على تقديم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي بث مباشر اليوم السبت السادس من أكتوبر على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



