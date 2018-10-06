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تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:40 م
تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي
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أظهرت بيانات من ريفنيتيف إيكون وشركة كبلر لمعلومات الشحن، أن صادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة هبطت بشكل حاد فى سبتمبر مع بدء مصاف نفطية أمريكية صيانة موسمية سمحت بزيادة فى مخزونات الخام.

ووفقا لبيانات ريفنيتيف إيكون، بلغ إجمالى شحنات الخام السعودى إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى 781120 برميلا يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو  . وهذا الرقم منخفض من 946290 برميلا يوميا فى أغسطس  و1.2 مليون برميل يوميا فى يوليو تموز والذى كان أعلى مستوى منذ أكتوبر  2015.


وأظهرت بيانات كبلر أن إجمالى شحنات الخام السعودى إلى الولايات المتحدة فى سبتمبر  هبطت إلى 483 ألف برميل يوميا انخفاضا من 977 ألف برميل يوميا فى أغسطس   و1.13 مليون برميل يوميا فى يوليو  .

 

ومن ناحية أخرى أشارت البيانات إلى أن السعوية شحنت الشهر الماضى المزيد من النفط الخام إلى الصين وسنغافورة فى علامة على تزايد الطلب الآسيوى مع تراجع المشتريات من الخام الإيراني.

 

وقفزت الشحنات السعودية إلى سنغافورة فى سبتمبر   إلى أعلى مستوى منذ مايو أيار 2016، إذ بلغت حوالى 289 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 109 آلاف برميل يوميا فى أغسطس .

وزادت شحنات النفط السعودى إلى الصين إلى 1.1 مليون برميل يوميا فى سبتمبر  ، من 935 ألف برميل يوميا فى الشهر السابق.

 
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