أحد أبطال أكتوبر يروي شعوره عند آسر أول جندي إسرائيلي: "كنت هاكله"
السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:36 مهدى عبدالرازق
قال اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب الاستنزاف كانت هى أساس تحقيق النصر في حرب أكتوبر، مضيفًا: "اللي حصل في الحرب لا ننساه، وكأنه حصل إمبارح".
وأشار "عمارة"، خلال لقاء خاص مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الجندي المصري كان معروف بجبروته، لافتًا إلى أن شعورهم عند آسر أول جندي إسرائيلي كان لا يوصف، مضيفًا: "بصيت لزملائي وكنت حاسس لو أمامي 10 إسرائيليين هاكلهم".
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