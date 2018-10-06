أحد أبطال أكتوبر يروي شعوره عند آسر أول جندي إسرائيلي: "كنت هاكله"

قال اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب الاستنزاف كانت هى أساس تحقيق النصر في حرب أكتوبر، مضيفًا: "اللي حصل في الحرب لا ننساه، وكأنه حصل إمبارح".



