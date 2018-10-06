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جماعة الحوثي تعتقل محتجين تظاهروا ضد تردي الأوضاع بصنعاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:35 م
جماعة الحوثي تعتقل محتجين تظاهروا ضد تردي الأوضاع بصنعاء
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وكالات
 
اعتقلت جماعة "الحوثي" مجموعة من المحتجين بينهم نساء، أثناء محاولتهم الاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية، في العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن المسلحين الحوثيين اعتقلوا "نحو 12 شخصا وثمان نساء من جامعة صنعاء بينهم الناشطة رحاب الأغبري خلال تجمعهم للتظاهر ضد انهيار العملة اليمنية والوضع المعيشي المتردي، وتوقف دفع رواتب الموظفين".

وأضاف عدد من شهود العيان "جماعة أنصار الله أغلقت عقب ذلك جامعة صنعاء ونشرت مدرعات على مداخلها، في حين انتشر عناصرها في كافة شوارع صنعاء مدعومين بدبابات وآليات عسكرية، واستحدثوا عشرات نقاط التفتيش".

ولفت شهود عيان إلى أن "مجموعة نساء تابعة لجماعة أنصار الله انهلن بالضرب على محتجات في شارع جمال وسط العاصمة، كن في طريقهن إلى ميدان التحرير المكان المقرر للتجمع والتظاهر".
المزيد عن: نساء اليمن مظاهرات اليمن اليمن الحوثيون احتجاجات اليمن
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