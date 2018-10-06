وكيل الأزهر من قنا: نوجه الشكر للقوات المسلحة في يوم العزة والكرامة

قال الشيخ عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، إن "جلسة صلح عائلتي "القناشات والقنادلة"، بمثابة أمل يتحقق نسير من خلاله على الدرب الصحيح، ونستخلص منه العبرة والعظة لتحقيق الامن والامل فى مجتمعنا.



ووجه الشكر لقواتنا المسلحة فى يوم العزة والكرامة فى انتصار اكتوبر، ومن حسن الطالع ان نجتمع فى اليوم الذى تحقق فيه الانتصار وارتفعت فيه الرؤس بعد الانكسار، داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها وشرطتها الباسلة وقيادتها الرشيدة.



أتى ذلك خلال جلسة الصلح الـ 99 بمحافظة قنا مركز فرشوط، خلال الاربع سنوات الماضية التي شهدها الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وذلك بحضور اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب حمزة الو سحلى، عضو مجلس النواب، عن مركز فرشوط وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.