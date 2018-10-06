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بلال علام: المشاهد في قرعة كأس زايد للأبطال "مُبهجة.. والبطولة استعادة اثارتها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:34 م
بلال علام: المشاهد في قرعة كأس زايد للأبطال مُبهجة.. والبطولة استعادة اثارتها
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علاء خليف
 
اشاد المعلق الرياضي بلال علام، بحفل سحب قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأبطال "البطولة العربية للأندية"، والتي تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض"، مؤكدًا أن المشاهد في البطولة مُبهجة ومُفرحة.


وكتب "علام" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " المشاهد في قرعة كأس زايد للأبطال مبهجه ومفرحه
عادت البطولة لإثارتها السابقة وأكثر..والكل سيستفيد من قوة الفرق..دائماً متجمعين في الخير كل العرب".


الجدير بالذكر أن البطولة العربية للأندية تشهد هذا الموسم مشاركة 4 أندية مصرية هي، الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي.

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المزيد عن: كاس زايد قرعة البطولة العربية بلال علام اللزمالك الزمالك البطولة العربية
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