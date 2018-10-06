إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)

شهد الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جلسة الصلح الـ 99 بمحافظة قنا مركز فرشوط، خلال الاربع سنوات الماضية وذلك بحضور اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب حمزة الو سحلى، عضو مجلس النواب، عن مركز فرشوط وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.



وتعود الخصومة الى 4 سنوات بعدما نشبت خلافات بين عائلتى" القناشات والقنادلة" بقرية رفاعة بمركز فرشوط والتى نتج عنها مصررع احمد عز من عائلة القناشات، وتوصلت لجنة المصالحات بقيادة العمدة على قاعود، بالتعاون مع اللجنة العليا للمصالحات لمشيخة الأزهر برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإتمام الصلح النهائي ببن العائلتين بتقديم عبد الرازق عبد الرحيم عبد الرازق، القودة إلى عز العرب أحمد عبد القادر.