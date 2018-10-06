ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:34 م
إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)
طباعة
بسام عبدالحميد
 
شهد الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جلسة الصلح الـ 99 بمحافظة قنا مركز فرشوط، خلال الاربع سنوات الماضية وذلك بحضور اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب حمزة الو سحلى، عضو مجلس النواب، عن مركز فرشوط وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.

وتعود الخصومة الى 4 سنوات بعدما نشبت خلافات بين عائلتى" القناشات والقنادلة" بقرية رفاعة بمركز فرشوط والتى نتج عنها مصررع احمد عز من عائلة القناشات، وتوصلت لجنة المصالحات بقيادة العمدة على قاعود، بالتعاون مع اللجنة العليا للمصالحات لمشيخة الأزهر برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإتمام الصلح النهائي ببن العائلتين بتقديم عبد الرازق عبد الرحيم عبد الرازق، القودة إلى عز العرب أحمد عبد القادر.
إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)
إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)
إنهاء الخصومة بين 99 عائلتين في فرشوط بقنا (صور)
المزيد عن: مصر خصومة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 2:20:17 PM