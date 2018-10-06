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محاضرة فنية للاعبي الأهلي.. اليوم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:23 م
محاضرة فنية للاعبي الأهلي.. اليوم
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علي نبوي
 
يعقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مساء اليوم مع لاعبيه.


وحصل الفرنسي على عدة مباريات لفريق الاتحاد السكندري من بداية الموسم وحتى المباراة الأخيرة مع الجهاز الفني الجديد للفريق السكندري.


ويسعى كارتيرون لتحديد عناصر القوة والضعف بفريق الاتحاد قبل مباراة الغد .


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الأحد على ملعب السلام.

المزيد عن: كارتيرون الاهلي الأهلي
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