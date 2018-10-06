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عملية واسعة في عمق صحراء الأنبار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:23 م
عملية واسعة في عمق صحراء الأنبار
قوات الحشد الشعبي العراقية
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وكالات
 

أفادت مصادر في قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم السبت بأن قوات الحشد الشعبي والاستخبارات العسكرية نفذت عملية عسكرية لتأمين الصحراء الغربية من فلول داعش في محافظة الأنبار(118 كيلومتراً غربي العراق).

 

وذكر قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصر الله معاون في تصريح صحفي اليوم أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار والاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي، شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية، مروراً بمنطقة أم تينة ومقالع إبراهيم في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الإرهابية".

 

وأضاف أن "العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية وبعيدة عن التواجد الأمني".

 

وتشهد مناطق الصحراء الغربية باتجاه الحدود السورية منذ نحو شهر عملية عسكرية واسعة لتعقب فلول داعش المتخفية في الوديان والكهوف والأنفاق في عمق الصحراء الغربية بمساندة من طيران التحالف الدولي، وأدى انفجار سيارة مفخخة مركونة في أحد شوارع وسط الفلوجة اليوم إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.

المزيد عن: قوات الحشد الشعبي العراقية عملية عسكرية صحراء الأنبار العراق
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