"مصر بلا غارمات" تسدد ديون التوك توك (فيديو)

وسط الأجواء المبهجة اختلطت دموع الحزن بالفرح في لقاء غارم بنجلته "شيماء" الغارمة بسبب إحدى القضايا وقد سددت وزارة الداخلية ديونهم، وتبادلا الأحضان والقبلات وسط تصفيق حار من السجناء وتعالت الزعازيد.

وتبين بأن الأب اشترى مركبة توك توك وعجز عن السداد وكانت نجلته الضامن، فتم حبسهم، وتكفلت وزارة الداخلية بسداد ديونهم من صندوق تحيا مصر.





حيث رقص مئات الغارمات والغارمين، على أنغام أغنية تسلم الأيادي في حفل العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وسط تصفيق من الحاضرين.

وسادت أجواء من البهجة والفرحة في منطقة سجون طرة احتفالا بخروج الغارمين والمفرج عنهم ، فيما استمرت الأغاني الوطنية وسط اشتعال حماس المفرج عنهم.

يفرج قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، اليوم السبت، عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعون لانتصارات أكتوبر.

كما يفرج القطاع عن المئات من الغارمين والغارمات فى إطار مبادرة "مصر بلا غارمات".





وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات المقبلة.

ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.



