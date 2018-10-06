في سوق المستعمل.. أبرز 5 سيارات يمكن شراؤها بـ40 ألف جنيه

نقدم لكم أبرز 5 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بمتوسط سعر 40 ألف جنيه تقريبا:-





فورد فييستا

تتراوح أسعار السيارة فورد فييستا حتى طراز 2000 في سوق المستعمل بين 40 و50 ألف جنيه، وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر ولعل أبرزها سنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.





دايو ماتيزدايو ماتيز

سيارة الهاتشباك الصغيرة من شركة دايو الكورية، متاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه، وتتميز السيارة بتوفيرها في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 10 لترات لكل 160 كيلومترا، ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي سي.





ستروين AX

السيارة الفرنسية الهاتش باك بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه تقريباً، وتصل إلي 50 ألف جنيه، ويتحكم في سعر السيارة حالتها الفنية وعدد الكيلو مترات المسجلة، وتوجد بعض السيارات من AX مزودة بتكييف هواء، ويعب السيارة ندرة قطع الغيار.





سوزوكي ماروتي

تراوح سعر سيارة سوزوكي ماروتي في السوق المصري بين 40 و60 ألف جنيه ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وسنة الصنع، وما يميز هذه السيارة توفيرها للوقود، ولكن أبرز عيوبها ضعف محركها.





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